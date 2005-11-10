Atalanta, tra Ajax e Frosinone con Sarri sempre al centro del villaggio: il punto

La partenza non è stata esaltante (come dimostrano le 3 vittorie e 4 sconfitte complessive in campionato) ma il progetto dell’Atalanta non cambia di una virgola. Sarri è al centro del villaggio e tutti sono convinti a partire dalla proprietà, dalla famiglia Percassi, al direttore sportivo Giuntoli, che presto la musica andrà solo a migliorare. Il lavoro del tecnico toscano ha bisogno di tempo e verrà fuori alla distanza. E su queste basi c’è la convinzione che il

club possa costruirsi un futuro importante come nel recente passato. Intanto non c’è da trascurare anche l’emergenza infortunati, che sicuramente sta condizionando il rendimento globale.

Con quasi tutta la difesa out e con anche Kessié e Raspadori out. Sarri si affiderà ad uno dei ragazzi saliti dall’Under 23 ovvero Obric, impiegato già domenica al posto dell’infortunato Kolasinac. L’Atalanta è pronta a rialzare la testa già a partire dalla difficile trasferta di domani sera in Conference League contro l’Ajax. Poi la settimana si chiuderà con la sfida interna a una delle sorprese di questa serie A come il Frosinone.