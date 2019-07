© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più Sergi Gomez che Kaan Ayhan per il dopo-Mancini all'Atalanta. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, il difensore del Siviglia sembra il favorito nel testa a testa con quello del Fortuna Dusseldorf per rinforzare la rosa di Gasperini. Entrambi vengono valutati 5-7 milioni di euro, ma le condizioni economiche per prendere lo spagnolo sono potenzialmente migliori, visto che potrebbe arrivare a Bergamo in prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.