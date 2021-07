ufficiale Espanyol, primo colpo dell'estate: dal Siviglia arriva Sergi Gomez

vedi letture

Il primo acquisto dell'Espanyol, dopo il ritorno in Liga, è Sergi Gomez. Il difensore in mattinata ha svolto i test atletici del caso ed è stato annunciato dal club spagnolo. Classe '92, il ragazzo cresciuto nella Masia del Barça firma un contratto di tre anni e torna dunque in Catalogna sette anni dopo il suo addio, vestendo chiaramente la maglia dell'altra squadra di Barcellona.