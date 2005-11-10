Atalanta, Sarri contro Chiffi: "Stasera ho scoperto che si può mandare in c**o gli arbitri"

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-2 nella gara contro il Milan: "Abbiamo pressato con scarsa intensità nel primo tempo, andando in difficoltà. La prima palla pericolosa però è stata nostra con Krstovic, poi ci sono stati anche degli episodi contrari".

Si riferisce al possibile rigore su Rowe?

"Sì, sul cross di Rowe mi sembra l'abbia toccata di mano De Winter. Poi ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare affanculo gli arbitri (si riferisce alle proteste di Rabiot ndr). L'ho detto all'arbitro e lui mi ha risposto che l'ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso. Lasciamo perdere. La conduzione a noi non è piaciuta, ogni volta che ho incontrato Chiffi è andata così. Dispiace non aver raccolto punti, nel finale l'inerzia era dalla parte nostra. Si poteva pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di esprimersi come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza".

Gaetano ha cambiato la partita?

"Sì, tutti gli ingressi sono stati molto reattivi e positivi. Alcuni sono entrati quando avevamo ripreso la partita in mano ma ci hanno dato sicuramente molto".