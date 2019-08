Atalanta, Skrtel ha firmato: il centrale è un nuovo rinforzo per Gasperini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martin Skrtel può essere considerato un nuovo rinforzo per l'Atalanta: il difensore classe 1984 infatti ha firmato il contratto con il club nerazzurro, dopo aver completato in tarda mattinata le visite mediche. Svincolatosi dal Fenerbache, dopo la parentesi in Turchia, il centrale slovacco inizia oggi una nuova avventura, in Serie A, con la maglia della Dea di Gasperini.