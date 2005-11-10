Atalanta, ultras in moto verso San Siro: protesta contro il divieto, carovana fermata

Gli ultras dell’Atalanta sono partiti questa mattina in moto alla volta di Milano per manifestare la propria vicinanza alla squadra in vista della sfida contro il Milan, in programma alle 18 a San Siro. Una carovana composta, secondo le prime segnalazioni, da circa un centinaio di mezzi, nata per protestare contro le restrizioni che impediscono ai tifosi non in possesso della Dea Card di acquistare i biglietti per il settore ospiti.

La ricostruzione

La mobilitazione era stata annunciata nei giorni scorsi dalla Curva Pisani, decisa ad accompagnare comunque la squadra verso il Meazza nonostante il divieto. Nelle vicinanze dello stadio di Bergamo sarebbe stata predisposta una massiccia presenza delle forze dell’ordine, con polizia, carabinieri e Digos. Secondo quanto riferito da persone presenti sul posto, la carovana sarebbe stata fermata lungo il percorso verso Milano, dopo aver proseguito per un tratto significativo. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme indipendenti sulle modalità e sulle circostanze dell’eventuale stop.