Balotelli riabbraccia la sua Brescia: già domani può essere ufficiale

© foto di Federico De Luca

Tutto definito per il ritorno in Italia di Mario Balotelli. L'ultima offerta del Brescia ha portato alla fumata bianca, perché Balo s'è convinto che restare in Serie A sia la scelta migliore per la sua carriera e ha deciso di tornare a casa.

L'accordo è stato definito in tutti i suoi dettagli: manca solo l'ufficialità, che può arrivare già nella giornata di domani.