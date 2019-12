© foto di www.imagephotoagency.it

Brescia in vantaggio al Tardini di Parma: ha colpito Mario Balotelli, con un tocco sotto porta che batte Sepe e infila la porta del Parma. Conclusione da lontano di Torregrossa, il neoentrato ci mette il piede e insacca, partendo da posizione regolare. Al 70' si sblocca la gara dunque, coi padroni di casa che hanno perso Gervinho per infortunio e hanno subito giocato la carta Kucka, entrato per Brugman.