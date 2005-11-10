Caso Banda, il Lecce vince il procedimento. Roma, parla Malen: le top news delle 22

L'emergenza infortuni costringe l'Inter a guardare anche alle risorse dell'Under 23. Dopo la sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge in Champions League, Cristian Chivu deve fare i conti con gli stop di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Il francese, alle prese con un problema agli adduttori della coscia destra, resterà fermo almeno venti giorni e, considerando anche l'assenza di John Stones, le alternative in difesa si riducono. Bisseck, Akanji e Bastoni restano i principali riferimenti, con Carlos Augusto utilizzabile anche da braccetto.

Tra le possibili soluzioni spunta Leonardo Noah Bovio, difensore classe 2008 dell'Under 23 già aggregato più volte alla prima squadra e presente anche nella trasferta di Bruges. Chivu potrebbe concedere opportunità pure ad altri giovani, tra cui Gabriele Re Cecconi. Alla vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico ha comunque invitato a non drammatizzare dopo il ko europeo: "Ci prendiamo la responsabilità, consapevoli che dobbiamo reagire".

Occhi anche sul futuro di Federico Chiesa. La terza stagione al Liverpool non è iniziata nel migliore dei modi e una separazione a gennaio starebbe diventando concreta. Inter, Lazio e Atalanta seguono l'ex Juventus, anche se il suo ingaggio superiore ai sei milioni di euro rappresenta soprattutto per i biancocelesti un ostacolo importante.

A Roma, intanto, Donyell Malen racconta il suo ottimo impatto e l'intesa immediata con Paulo Dybala. L'olandese ha spiegato di aver voluto lasciare l'Aston Villa per giocare con continuità e si è detto convinto delle potenzialità della squadra di Gasperini. Alla domanda sulla sfida a distanza con Lautaro per i gol, non si è nascosto: "Direi io".

Infine il Lecce ha vinto il procedimento arbitrale contro Lameck Banda. Accertato il grave inadempimento del calciatore, al quale è stata inflitta una multa da 256.250 euro. Resta inoltre pendente davanti alla FIFA il procedimento contro Banda e l'Al-Swehly Sports Club.