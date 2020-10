Barça in emergenza: Piqué espulso e squalificato, con la Juve Koeman avrà solo due centrali

Brutte notizie per il Barcellona. Durante la sfida di Champions in corso in questi minuti contro il Ferencvaros (3-1 per i blaugrana), Gerard Piqué è stato espulso per un fallo da rigore su Tokmac Nguen. Il centrale spagnolo, squalificato, non potrà quindi giocare a Torino contro la Juventus la prossima settimana.

Emergenza difesa per Koeman: al tecnico olandese restano solamente Lenglet e Araujo come centrali di ruolo per la sfida contro i bianconeri.