Barcellona-Napoli, Bartomeu: "Sono fiducioso che gli azzurri arriveranno da noi"

vedi letture

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, presenziando a un evento del club, ha parlato della sfida contro il Napoli in prorgramma il 18 marzo: "Abbiamo avuto una riunione con la Generalitat de Catalunya e c'è stata una decisa raccomandazione a giocare a porte chiuse. Ci spiace che la cosa influenzerà soci, tifosi e il mondo del calcio. Ma questa è una situazione eccezionale".

Sul viaggio del Napoli per raggiungere Barcellona: "Sono sicuro che arriveranno a Barcellona, mancano comunque alcuni giorni".

Sulle conseguenze per il Barcellona: "Per prima cosa voglio dire che la priorità è la salute e collaborare con le autorità sanitarie. Poi c'è la componente che è la perdita economica non solo per il Barcellona ma per qualsiasi club costretto a giocare a porte chiuse. Nel caso del Barcellona può arrivare fino a 6 milioni di euro, ma torno a dirlo, non è importante".