Barcellona, Vidal può salutare: Inter alla finestra, c'è anche l'ipotesi Juventus

vedi letture

Quale sarà il futuro di Arturo Vidal? Nei giorni scorsi il centrocampista cileno, intervistato dal Mundo Deportivo, aveva affermato di voler onorare il contratto con il Barcellona, in scadenza nel 2021. Tuttavia il Barcellona potrebbe prendere in considerazione l'idea di cedere il giocatore durante questa finestra di mercato per non perderlo a parametro zero. In Cile sono sicuri, su Vidal c'è sempre l'Inter, ma con l'arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus, i bianconeri potrebbero riabbracciare il centrocampista.