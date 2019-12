© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayer Leverkusen, dopo averlo fatto in campionato, ritrova anche in Champions League il suo fantasista Kai Havertz, assente per infortunio nell'ultima giornata della massima competizione continentale. Una notizia che rallegra il tecnico Peter Bosz, che però chiede tanto a tutti i suoi giocatori: "Come ho già detto prima, a me piace lavorare con i giocatori bravi. Kai però non può battere la Juve da solo, quindi preferisco parlare della squadra che dei singoli".