Benevento, per il neo arrivato Ionita contratto fino al 2023. Il comunicato del club

Dopo l'ufficialità del passaggio di Ionita dal Cagliari al Benevento - resa nota dallo stesso club sardo - arriva anche comunicato dei sanniti in cui viene specificato la durata del contratto: "Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita. Il centrocampista moldavo ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023. Il giocatore Artur Ionita, natio di Chisinau, arriva nel Sannio dopo le ultime quattro stagioni alla corte della società sarda (132/6). Approdato in Italia all’Hellas Verona dagli svizzeri dell’Aarau (142/16), ha totalizzato in sei stagioni (nella massima serie) 174 presenze, 12 goal e 11 assist. Con la Nazionale del proprio paese, di cui è anche il capitano, 45 le apparizioni e 3 segnature".