Bologna in ansia per Piccoli: oggi gli esami, rischia tre settimane di stop

Il Bologna attende con apprensione gli esami ai quali si sottoporrà oggi Roberto Piccoli. L'attaccante ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra durante il primo tempo della sfida contro l'Inter e a Casteldebole si teme uno stop di circa tre settimane. Soltanto gli accertamenti potranno stabilire l'effettiva entità del problema e i relativi tempi di recupero, ma in caso di conferma Piccoli salterebbe le partite contro Cagliari, Milan e Monza, mentre resterebbe in dubbio anche per la successiva trasferta di Parma.

Piccoli sempre titolare nelle prime sette giornate

L'eventuale assenza rappresenterebbe un problema significativo per Raffaele Palladino. Piccoli è stato infatti titolare in tutte le prime sette giornate di campionato, conservando un ruolo centrale sia con Tedesco sia dopo il cambio in panchina. Il centravanti è stato considerato fin dall'inizio il più pronto tra le tre punte presenti in rosa e si è trasformato in un riferimento costante dell'attacco rossoblù. Perderlo per diverse settimane obbligherebbe quindi Palladino non soltanto a modificare le rotazioni, ma anche a trovare soluzioni differenti sul piano tattico.

Palladino: "Speriamo non sia una cosa grave"

L'importanza di Piccoli è emersa anche dalle parole dell'allenatore dopo la partita contro l'Inter. Palladino ha spiegato quanto l'infortunio abbia modificato il piano preparato alla vigilia: "Sì, ha pesato, sapevamo che le caratteristiche dell'Inter erano di venirci a prendere davanti e noi volevamo isolare Piccoli in uno contro uno". Il cambio forzato ha dunque privato il Bologna di una soluzione sulla quale aveva costruito parte della strategia offensiva. Adesso l'attenzione è tutta sugli esami: "Per quanto riguarda Piccoli, speriamo non sia una cosa grave", ha aggiunto Palladino. Nelle prossime ore arriverà il responso e si capirà se lo scenario delle tre settimane di stop sarà confermato.