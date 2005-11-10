Bologna, approvato il bilancio al 30 giugno 2026: c'è un utile di oltre 17 milioni di euro

L’Assemblea degli Azionisti di Bologna F.C. 1909 SpA, riunitasi oggi, ha approvato all’unanimità il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 e nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il comunicato ufficiale del Bologna

"Il risultato annuale fa rilevare un utile di euro 17,2 milioni ed è il secondo utile consecutivo dopo l’esercizio precedente; a tale risultato hanno contribuito la partecipazione alla Europa League ed alla Supercoppa Italiana e la transazione che ha concluso il contenzioso aperto con IMG sulla assegnazione dei diritti televisivi esteri dalla stagione 2008/09 alla stagione 2017/18. Il totale dei ricavi d’esercizio supera i 210 milioni di euro, mentre i costi complessivamente si attestano su 186,8 milioni ai quali vanno aggiunti oneri finanziari ed imposte per oltre 6 milioni.

I ricavi operativi, al netto delle plusvalenze da trasferimenti di calciatori, ammontano a 127,9 milioni di euro milioni rispetto ai 130 milioni dell’esercizio precedente. I ricavi commerciali, circa 28,5 milioni di euro, si incrementano di 0,5 milioni. Le plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori sono invece inferiori all’anno precedente di circa 11 milioni. Il costo del lavoro risulta in incremento ora a 92.5 milioni di euro.

Il margine operativo lordo, al netto degli ammortamenti, è positivo per 66,8 milioni di euro rispetto al dato di 63,5 milioni dell’anno precedente; il margine operativo netto, dopo aver registrato ammortamenti per oltre 47 milioni, è positivo per circa 23 milioni.

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori ammontano a 99,6 milioni di euro, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per 45,8 milioni. Il patrimonio netto societario risulta pari a 51,7 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta è negativa per 26,7 milioni. L’Assemblea dei Soci ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio a riserve, anche in considerazione del fatto che per l’anno 2026/27 è prevista una perdita di esercizio.

L’Assemblea dei Soci ha poi rinnovato le cariche sociali, nominando Joey Saputo Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Claudio Fenucci Amministratore Delegato e Vicepresidente, Joe Marsilii ed Anthony Rizza Consiglieri, mentre il Collegio Sindacale sarà ancora formato dal Presidente Francesco Catenacci e dai Sindaci Renato Santini e Massimo Tamburini".