Emilio De Leo, intervenuto oggi in conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina, ha parlato di Mattia Destro: "Gli mando un grosso in bocca al lupo perché se lo merita. Con noi è stato sempre un professionista impeccabile dal punto di vista calcistico e umano. Lo ringrazio a nome dello staff per le volte in cui è riuscito ad incidere sulle partite come per esempio con il Sassuolo l'anno scorso. Ci sono state una serie di vicissitudini che hanno condizionato il rendimento e forse noi non abbiamo trovato la chiave giusta. Mi auguro che possa trovare continuità. È stato tutto abbastanza veloce e non l'abbiamo incrociato prima della sua partenza".