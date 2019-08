Bologna, Dzemaili: "Non sono al 100%, ma domani sarò con la squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia in programma domani contro il Pisa, il capitano del Bologna Blerim Dzemaili ha parlato così del momento dei felsinei e delle sue condizioni fisiche: "Quando ci siamo trovati in questa situazione sapevamo che noi giocatori dovevamo dare qualcosa in più. Lo staff sta facendo un lavoro eccellente. Tutti insieme dobbiamo andare verso la stessa direzione, lo dobbiamo al mister. Nonostante non sia ancora al 100% andrò con la squadra, non so ancora se mi siederò in panchina o meno ma l’importante è stare col gruppo. Farsi male durante la preparazione non è il massimo ma sto recuperando".