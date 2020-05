Bologna, è ricomparso il pallone a Casteldebole

Il Bologna continua ad allenarsi nel centro sportivo di Casteldebole ma rigorosamente in modo individuale. La società, al pari di altre della Serie A, vuole avere il via libera definitivo dalla FIGC sull'attuazione del nuovo protocollo prima di programmare allenamenti che prevedano contatti fisici. Intanto però Mihajlovic e il suo staff hanno modificato il programma: non più solo esercizi di aerobica e sedute solitarie con il pallone, ma attività di gruppo sempre a debita distanza e con esercizi di tecnica. Un modo per provare a riprendere una condizione fisica accettabile in vista della ripresa del campionato. E anche Mihajlovic ha ripreso contatto con il pallone, bandana blu in testa e classe immutata.

Intanto il club ha comunicato di aver venduto oltre 500 mascherine ufficiali tramite il proprio web store. Per ogni mascherina venduta il Bologna e Mega+, licenziatario ufficiale del club, devolveranno 2 euro a sostegno dei progetti promossi dal Bologna per contrastare l’emergenza covid-19 sulla piattaforma solidale WeAreOne2020.