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Bologna, Enem: "Contento per il gol, era fondamentale trovare la vittoria"Live TMW
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Pierpaolo Verri
Pierpaolo Verri
Oggi alle 17:23Serie A
autore Pierpaolo Verri
11.10.2026 17:23Serie A
Jay Enem, autore del gol vittoria, interviene ai microfoni della sala stampa al termine di Lecce-Bologna.
Quanto sei felice di questo gol?
"Tantissimo, sono un attaccante e voglio segnare. Per noi era importante trovare il primo successo, una vittoria importantissima, dobbiamo continuare a lavorare così per migliorare".
Cosa stai capendo del calcio italiano?
"Ci sono tanti duelli lungo tutto il campo, non è un calcio semplice. Sono contento di giocare in questo campionato".
Cosa vi ha trasmesso Palladino?
"Abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane, la squadra sta migliorando e credo che siamo sulla strada giusta".
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