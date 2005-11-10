Bologna, Enem: "Contento per il gol, era fondamentale trovare la vittoria"

Jay Enem, autore del gol vittoria, interviene ai microfoni della sala stampa al termine di Lecce-Bologna.

Quanto sei felice di questo gol?

"Tantissimo, sono un attaccante e voglio segnare. Per noi era importante trovare il primo successo, una vittoria importantissima, dobbiamo continuare a lavorare così per migliorare".

Cosa stai capendo del calcio italiano?

"Ci sono tanti duelli lungo tutto il campo, non è un calcio semplice. Sono contento di giocare in questo campionato".

Cosa vi ha trasmesso Palladino?

"Abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane, la squadra sta migliorando e credo che siamo sulla strada giusta".