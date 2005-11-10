Bologna, gennaio può portare rinforzi: Di Gregorio idea per la porta, serve anche un mediano

Il Bologna guarda già al mercato di gennaio, con diversi nodi che la nuova gestione di Palladino dovrà sciogliere. La prestazione in crescita di Skorupski contro l'Inter non basta per considerare definitivamente risolto il problema tra i pali. A questo si aggiungono gli effetti del passaggio dal 4-2-3-1 di Tedesco al 3-4-2-1: Casale, poco utilizzato in precedenza, ha guadagnato spazio, mentre elementi come Amondarain e Libra rischiano di essere penalizzati dalle loro caratteristiche. Resta aperta anche la questione Dovbyk: se l'attaccante non dovesse ritrovarsi nelle prossime settimane, difficilmente il Bologna potrà affrontare il resto della stagione affidandosi soltanto a Piccoli ed Enem.

Di Gregorio più di un'idea per la porta del Bologna

Uno dei reparti sui quali la dirigenza potrebbe intervenire è proprio quello dei portieri. Molto dipenderà dal rendimento di Skorupski nelle prossime partite, ma il club starebbe seriamente valutando un nuovo innesto. Secondo il Corriere dello Sport, il nome da tenere d'occhio è quello di Michele Di Gregorio, che al Bournemouth sta vivendo tutte le partite dalla panchina. Un'eventuale operazione sarebbe subordinata a condizioni economiche sostenibili, ma esiste un altro elemento favorevole: Palladino lo conosce molto bene dopo averlo allenato al Monza e ne è un grande estimatore.

Palladino chiede un mediano, il Bologna deve intervenire

Anche il centrocampo necessita di un correttivo. Le esigenze di Palladino sono infatti differenti rispetto a quelle di Tedesco, che non considerava ideali Freuler e Romano, puntava molto su El Azzouzi e chiedeva una mezzala. Il nuovo tecnico, invece, ha bisogno soprattutto di un mediano e il Bologna dovrà provare a metterglielo a disposizione già a gennaio. Sullo sfondo pesa un mercato estivo improntato principalmente al riequilibrio economico, che ha finito per impoverire la rosa sul piano tecnico. L'obiettivo del prossimo mercato sarà quindi restituire maggiore solidità alla spina dorsale della squadra, per puntare a una posizione tra il nono e l'undicesimo posto senza doversi limitare a gestire la lotta per la salvezza.