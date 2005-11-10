Il Bologna e un 'mal di Dall'Ara' da cui guarire: 8 vittorie su 10 nel 2026 sono arrivate in trasferta

Come il Dottor Jekyll e Mister Hyde, il Bologna sembra avere due volti: quello brillante e concreto delle trasferte e quello più fragile che si manifesta tra le mura amiche del Dall’Ara. Un vero e proprio mal di casa che, partita dopo partita, appare sempre più evidente. Nell’anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A, la squadra di Palladino ha conquistato la seconda vittoria stagionale lontano da Bologna, superando il Cagliari per 0-2 alla Unipol Domus Arena grazie alle reti di Casale e Bernardeschi. Un successo che fa seguito a quello ottenuto due settimane fa al Via del Mare contro il Lecce.

8 degli ultimi 10 successi lontani dalle mura amiche

Per il Bologna fanno due vittorie in campionato entrambe lontane dal Dall'Ara, ma se prendiamo in considerazione anche la scorsa stagione di Serie A allora il dato diventa ancora più netto. Delle dieci vittorie conquistate dal Bologna nel corso del 2026, ben otto sono arrivate in trasferta. Un rendimento che racconta una squadra capace di esprimersi al meglio lontano dal proprio pubblico, ma che allo stesso tempo mette in luce le difficoltà incontrate davanti ai suoi tifosi. Le uniche due gioie casalinghe dell’anno risalgono infatti al 23 febbraio, quando i rossoblù superarono l’Udinese per 1-0, e al 12 aprile, in occasione del successo per 2-0 contro il Lecce.

La 'cura' Palladino sembra funzionare

La sensazione, però, è che per il Bologna, i suoi tifosi e il Dall'Ara, ci sia soltanto da aspettare perché la cura Palladino sembra dare i suoi frutti. Da quando il tecnico campano ha sostituito al timone Domenico Tedesco, infatti, i rossoblù hanno realizzato 7 degli 8 punti messi a referto dalla squadra, aumentando i gol fatti da 6 a 2. La vittoria di Cagliari rappresenta un'altra conferma del percorso intrapreso, ma anche un promemoria di ciò che ancora manca. Perché se lontano dal Dall’Ara il Bologna ha ritrovato risultati e certezze, il prossimo passo sarà trasformare lo stadio di casa in un fortino.