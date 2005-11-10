Bologna, Miranda: "La fotografia mi piace molto. Quella rimessa contro l'Inter..."
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Pietro Celeste
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17.10.2026 17:30Serie A
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Juan Miranda, terzino del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro l'Inter: "La fotografia mi piace molto. Abbiamo fatto un'ultima grande partita e meritavamo i punti, oggi altra grande sfida".
Ti è venuta in mente quella rimessa laterale per il gol di Orsolini proprio qui contro l'Inter?
"Se mi viene bene, sarà una partita in cui dovremo essere perfetti sia nella fase offensiva che in quella difensiva".
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