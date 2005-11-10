Bologna, Palladino: "Soddisfatto dei ragazzi. Valori umani importanti nello spogliatoio"

Dopo il match vinto dal Bologna contro il Cagliari, Raffaele Palladino ha commentato il successo ai microfoni di DAZN: "Oggi è stata fatta una partita da Bologna: preparata in un campo difficile in cui hanno faticato le grandi squadre come Inter e Juventus. Non era facile venire qui e fare punti: faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono concentrati fino all'ultimo, abbiamo ottenuto un risultato che volevamo a tutti i costi. Ho visto un grande spirito di squadra e ho visto la squadra che vorrei: mi piacerebbe portare questo atteggiamento, una identità da portare avanti. Vorrei fare i complimenti a chi ho fatto entrare nel secondo tempo perché hanno cambiato la partita: Amondarain non aveva mai giocato, Libra giovanissimo e sono entrati bene anche Alhassan, Vitik e Mbangoula, tutti ragazzi che si impegnano in settimana e si sono meritati questo ingresso".

La vittoria può essere una svolta?

"Noi dobbiamo capire che questo è un anno un po' particolare. Il campionato è equilibrato, ogni gara è difficile e la nostra bravura deve essere mettere questo atteggiamento in ogni campo. Dobbiamo fare punti per risalire la classifica, sappiamo che bisognerà mantenere la testa bassa e pedalare. Non so se sarà la partita della svolta, dipenderà dai ragazzi: le basi ci sono e ci sono valori umani nello spogliatoio, tutti remano dalla stessa parte".

La prossima è già tra pochi giorni con il Milan.

"Abbiamo una trasferta contro il Milan, è una squadra fortissima: queste gare le prendiamo una alla volta e recuperiamo le forze, oggi abbiamo fatto tanta fatica e dispendio energetico. Ci misuriamo con il nostro percorso di crescita per capire pregi e difetti, la strada è quella giusta. Oggi sono contento e soddisfatto".