Bologna, Palladino: "Sono molto soddisfatto del primo tempo"

Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter: "Faccio i complimenti all'Inter perchè hanno fatto una grande prestazioni. Io sono molto soddisfatto del primo tempo dei miei ragazzi, sono fiducioso, l'abbiamo preparata bene. Il rammarico è di non avere trovato il secondo gol con le tante occasioni. Quando lasci le partite in bilico contro queste grandi squadre fai fatica. Nel secondo tempo siamo calati a livello fisico, non incidendo sulle transizioni che sappiamo fare male all'Inter. Il secondo tempo ci dà delle indicazioni su ciò che c'è da migliorare".

Come hai trovato la squadra e quanto ha inciso il gol del pareggio?

"Credo che abbiamo fatto un primo tempo di grande qualità tecnica mettendo in difficoltà una squadra veramente forte. Il grande gol di Thuram, sicuramente ci ha un pò destabilizzato, però se lasci la partita in bilico loro ti possono trovare gol in qualsiasi momento. Piccoli ha delle caratteristiche che poteva mettere in difficoltà l'Inter come l'attacco alla profondità, Enem ha altre caratteristiche, nella ripresa siamo calati tutti".

Si continuerà con Skorupski?

"Ho due portieri bravi: uno esperto, l'altro è il futuro del Bologna. In base a come li vedo e al periodo prenderò la mia decisione con la massima tranquillità. Entrambi hanno la mia fiducia".