Bologna, Pobega: "Scarsa condizione atletica? Non voglio dar colpe a Tedesco"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro l’Inter nella settima giornata della Serie A 2026/27 (1-3 il risultato finale firmato dalle reti di Pobega, Thuram, Augusto e Bonny), è intervenuto Tommaso Pobega. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.56 - Inizia la conferenza stampa di Tommaso Pobega.

Che analisi fa della partita? Si può dire che si sono visti due volti del Bologna?

"È stata un mix di cose. Nel primo tempo siamo entrati con la qualità e la fame giuste. Nel secondo ci sono mancate le distanze, l'intensità nelle pressioni e l'attaccare forte per mettere in difficoltà l'Inter alle spalle. Loro sono una squadra esperta e di qualità e dovevamo evitare che potessero crescere così. Non dobbiamo abbassare il baricentro per tutta la gara, ma la nostra attitudine dev'essere quella di abbassarci per respirare e poi tornare ad aggredire con ferocia".

Come si sta trovando nel centrocampo a due?

"Io mi sto trovando bene. Sto cercando di mettermi a disposizione in base alle caratteristiche che richiede la partita".

Palladino parla sempre di una condizione atletica da ricostruire. È stato davvero così disastroso il lavoro fatto da Tedesco e dal suo preparatore atletico?

"Non voglio puntare il dito su determinate cose che sono state fatte. È difficile trovare risposte semplici a domande complesse. Forse il modo in cui abbiamo approcciato alcune situazioni ad inizio stagione ci ha portato a non avere una tenuta fisica adeguata per tutti i 90 minuti. Stiamo lavorando di settimana in settimana per migliorare su questo aspetto. Se dovessimo mostrare per tutta la durata del match la qualità e l'intensità che si sono viste oggi nei primi 45', penso che per le altre squadre sarà complicato affrontarci".

21.04 - Termina la conferenza stampa di Tommaso Pobega.