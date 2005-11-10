Bologna, Pobega: "Mi piace sganciarmi per arrivare in area di rigore e oggi Ferguson me lo ha permesso"

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine della sconfitta contro l'Inter ai microfoni di Dazn: "Sono sicuro che la squadra abbia fatto una partita di alto livello creando situazioni da gol nel primo tempo. Sono uscito con il pensiero di essere più cinico. Se lasci aperte le partite ti metti in difficoltà. Visto il primo tempo che abbiamo fatto dovevamo raccogliere di più".

A casa penserai poi al gol o alla traversa colpita?

"Conoscendomi la traversa. Ci sono state altre giocate, mi riguarderò. Ho parlato con Bernardeschi a fine partita che in alcune situazioni dovevamo essere più rapidi dopo la riconquista".

Sei consapevole di essere il possibile centrocampista che incarna meglio le richieste dell'allenatore?

"Penso che ogni volta mi metto a disposizione dell'allenatore, al servizio del gioco. Mi piace sganciarmi arrivando in area di rigore, è una qulità che mi poiace mettere in campo. Ferguson ha fatto un'ottima partita da filtro e mi ha permesso di sganciarmi".