© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei prossimi giorni il duello fra Bologna e Torino si dividerà fra campo e mercato. Mentre le due squadre si sfideranno sul rettangolo verde nel prossimo turno di Serie A le rispettive società tenteranno di vincere il duello per Musa Barrow, attaccante gambiano dell'Atalanta. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il club di Urbano Cairo sarebbe pronta ad accontentare le richieste economiche della Dea, ma il Bologna è considerato comunque in vantaggio in virtù del lungo corteggiamento firmato Sinisa Mihajlovic.

Sempre sull'asse Bologna-Bergamo felsiei ed orobici parleranno a breve anche di Roger Ibanez, centrale brasiliano in uscita dalla formazione di Gian Piero Gasperini.