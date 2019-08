Si complica la pista che porta a Gustavo Cuellar per il Bologna a causa del rilancio dell'Al Hilal. Il club arabo ha superato l'offerta rossoblu e il Flamengo è pronto a dare il via libera all'operazione. In realtà i brasiliani avrebbero anche proposto un prolungamento di contratto con ricco adeguamento, ma al colombiano questa strada non interessa. Il Bologna continuerà a lavorare col giocatore per convincerlo a scegliere la Serie A, ma la sensazione è che la chiusura, a causa di questo nuovo rilancio arabo, sia tutt'altro che vicino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.