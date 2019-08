Passato in pole come possibile erede di Pulgar per il centrocampo del Bologna, il 26enne Gustavo Cuellar del Flamengo potrebbe uscire dagli obiettivi di Bigon e Sabatini nelle prossime ore: sul giocatore infatti si segnala un forte interesse dell'Al Hilal, club di Riad, in Arabia Saudita, che a differenza dei rossoblù offre un affare a titolo definitivo al club brasiliano. Al contrario, il Bologna per lui si era mosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa con cui è partito Donsah.