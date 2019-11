Bologna, si ferma Santander: lesione al bicipite, tre settimane di stop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ripresa degli allenamenti di oggi, in casa Bologna si sono riuniti al gruppo anche Gary Medel e Ladislav Krejci, mentre in giornata faranno rientro a Bologna anche Riccardo Orsolini e Mattias Svanberg. Seduta differenziata per Mattia Destro, lavoro in palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks. Federico Santander, che nell’ultimo allenamento della scorsa settimana aveva accusato un risentimento muscolare, è stato sottoposto ad esami: è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane.