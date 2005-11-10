Bologna, situazione infortunati: l'esito esami per Enem e le ultime su Orsolini e Piccoli

Rientrato ieri sera dalla Sardegna - dove ha vinto 2-0 contro il Cagliari - oggi il Bologna di Raffaele Palladino è tornato al lavoro in preparazione al turno infrasettimanale, che vedrà i rossoblu sfidare il Milan a San Siro, mercoledì sera. Scarico per i più impiegati ieri, partitella per gli altri, insieme ai ragazzi della Primavera di Morrone. Per quanto riguarda gli infortunati, lavoro differenziato per Roberto Piccoli, Riccardo Orsolini e Jay Enem, con quest'ultimo che ha riportato una tendinopatia achillea. Emil Holm ha iniziato il percorso di riabilitazione.

Ieri sera lo stesso Palladino ha spiegato sugli attaccanti, dopo aver schierato Odgaard in posizione da falso 9: “Enem ha il tendine che gli fa male, i suoi carichi di lavoro in settimana sono limitati. Non ha giocato perché aveva dei fastidi cosi come Dovbyk, che deve dare qualcosa in più. Odgaard mi ha dimostrato di meritare la titolarità".