Tutti al fianco di Sinisa Mihajlovic. Claudio Fenucci e Riccardo Bigon hanno deciso di anticipare il rientro da Montreal, dove stavano facendo il punto sul calciomercato del Bologna insieme al patron Saputo, per essere al fianco del tecnico serbo in questa giornata delicata.

Oggi il manager classe '69, a partire dalle 16.30, parlerà dei suoi problemi di salute e svelerà se l'addio alla squadra rossoblù sarà temporaneo o definitivo. Quest'ultimo è aspetto che in questo momento passa però in secondo piano anche per i dirigenti che in queste ore hanno deciso di far sentire il loro affetto a Sinisa. Lo dimostra anche il fatto - sottolinea il 'Corriere dello Sport' - che Sabatini e Di Vaio nelle ultime 48 ore hanno deciso di non andare a Castelrotto con la squadra ma di restare a Bologna con l'allenatore.