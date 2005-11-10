Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha commentato vari temi alla radio di Tuttomercatoweb.com, partendo dalla prestazione della Roma in Champions League. Queste le sue parole, rilasciate nel corso della trasmissione Maracana:

Gasperini ha detto che la Roma non ha l'obbligo di vincere lo scudetto. Ha ragione?

"Sono dichiarazioni giuste e fatte da un allenatore che capisce la situazione dell'ambiente. Vede una squadra che sta bene e che ha messo sotto anche il Real Madrid, pur con tutti i suoi limiti. Fa bene a mantenere i piedi per terra, ma ad oggi la possibile sfidante dell'Inter rimane proprio la Roma. Secondo me la gara di mercoledì ha dovuto dato più certezze che debolezze a questo gruppo. È vero che nel calcio di oggi sui calci piazzati si vincono o si perdono sulle palle inattive; i dettagli si sono visti, ma la Roma ha fatto sembrare il Real Madrid una squadra normalissima. Ribadisco comunque che Gasperini ha fatto bene a comunicare così all'esterno, ma all'interno del gruppo squadra sono sicuro che abbia parlato diversamente, con parole di ambizione.

Detto ciò in Europa faranno un po' di fatica a vincere se non limiteranno gli errori. La partita di Mercoledì deve dare però autostima ad una squadra che ora può e deve lottare per qualcosa di importante. Quei dieci minuti finali devono servire ad aumentare la soglia dell'attenzione".

Sia Inter che Roma sono un po' fragili difensivamente?

"Io sono sempre per la via di mezzo in questo senso. Non amo vincere tutte le partite 1-0, ma neanche tutte 4-3 o 5-4. Chivu e Gasperini hanno la stessa idea e mentalità e infatti anche nello scontro diretto in campionato mi aspettavo tante reti. L'Inter del resto il gol lo prende sempre e anche l'idea del calcio di Gasperini è bella, ma nell'Europa di alto livello può portare a delle difficoltà. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Zeman e la sua idea era spettacolare, ma poi va trovata una via di mezzo".

Fra le quattro squadre impegnate in Champions qual è quella che potrà incontrare più difficoltà nella prossima giornata?

"La Fiorentina potrebbe creare qualche scompiglio in più al Como. Il Napoli invece penso che a Venezia vincerà, cosi come la Roma potrà fare risultato".

Con l'assenza forzata di Lautaro che occasione si presenta per Pio Esposito?

"È il momento migliore per dimostrare a tutti il suo valore, che e già importante. Lui ha queste sette partite per far vedere a tutti quanti che puo essere lui il futuro di questa squadra e della nostra Nazionale. È un ottimo giocatore e può darsi uno slancio in più".