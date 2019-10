Conferenza stampa per Leonardo Bonucci, che domani scenderà in campo all'Olimpico di Roma con la maglia dell'Italia contro la Grecia. Tra le altre cose, il difensore si è soffermato anche sul significato di una eventuale qualificazione: "Sarebbe emozionante, raggiungere un obiettivo con così largo anticipo non è mai successo. Significa che stiamo facendo un grande lavoro, se lo faremo sarà con un grande pubblico, sarebbe bello festeggiare un obiettivo così importante. Ci aspettiamo il massimo da chi sarà intorno a noi, sarà un Olimpico bellissimo e noi abbiamo il dovere di regalare una serata storica all'Italia".

