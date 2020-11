Bosnia, Custovic: "La rosa dell'Italia vale 900 milioni. Noi non siamo a questo livello"

Adnan Custovic, tecnico della Bosnia, prossimo avversario dell'Italia, rende onore agli azzurri e parla del cammino poco soddisfacente dei suoi in Nations League: "Sicuramente siamo delusi perché la situazione non è buona, non abbiamo vinto nessuna partita nel 2020, ci siamo trovati in un gruppo molto forte, tra le prime nazionali del Mondo noi siamo al posto 52, la situazione è reale. Amo la Bosnia Erzegovina quando perde e quando vince, siamo rimasti delusi dall'Irlanda perché dovevamo vincere. Alla fine hanno mostrato un bel gioco. Con l'Iran abbiamo giocato male, pur dovendo vincere. Ma non dimentichiamo la partita in Italia dove abbiamo pareggiato e potevamo forse vincere, l'Olanda a Zenica dove abbiamo preso un punto. L'Olanda è oltre i 500 milioni di valore, l'Italia 900... Noi non siamo a questo livello".