TMW Clamoroso Juve. Il club valuta la possibilità di interrompere il rapporto con Allegri già oggi

vedi letture

Possibili clamorosi sviluppi in casa Juventus dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia. Al centro delle riflessioni che stanno andando in scena in queste ore nelle stanze dirigenziali bianconere c'è il nome di Massimiliano Allegri: secondo gli ultimissimi spifferi provenienti dalla Continassa, Ferrero, Scanavino, Giuntoli e tutta la dirigenza juventina starebbero valutando molto attentamente la posizione del tecnico livornese.

Al di là del risultato sportivo, che ha portato la Juventus a vincere un trofeo dopo quasi 3 anni di attesa, alla Juventus non sono affatto piaciuti i fatti dell'immediato post partita, con particolare riferimento allo scontro che lo stesso Allegri ha avuto col giornalista Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Secondo il pensiero del club, certi atteggiamenti non coincidono con le regole comportamentali della Juventus e proprio per questo motivo si starebbe valutando un'interruzione anticipata del rapporto. Di fatto un esonero a partire già dalla giornata di oggi. Riflessioni e ragionamenti in corso e attese novità a stretto giro di posta dalla Continassa.

Nelle scorse ore lo stesso Vaciago aveva spiegato la discussione avuta col tecnico: "Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società", è l'inizio del racconto del direttore del quotidiano. Invitato alla calma, Allegri avrebbe poi strattonato e spintonato il giornalista, con annessa minaccia verbale: "Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale". La Juventus, una volta riportata la calma e portato Allegri in sala stampa, si è prontamente scusata per l'accaduto.