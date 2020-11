tmw Bosnia, Bajevic: "Ci dispiace per Sanicanin. Avevamo già finito i cambi"

Il commissario tecnico della Bosnia, Dusan Bajevic, al termine della partita contro l'Italia persa per 0-2 ha parlato del finale di partita, con l'impossibilità di non avere più cambi per terminare la partita in 11. "Ci dispiace molto per l'ultimo cambio, quello di Sanicanin. Avevamo già chiuso con le cinque sostituzioni e per noi non era possibile fane una in più".