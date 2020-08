Bosz alla vigilia di Inter-Bayer: "I nerazzurri non dipendono da Lukaku, hanno tanta esperienza"

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha risposto così in conferenza stampa a una domanda sul suo prossimo avversario Romelu Lukaku e sulle altre individualità di rilievo dell'Inter: "Io voglio parlare solo della mia squadra, non del mio avversario. L'Inter ha grandissimi giocatori in rosa, non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro l'Inter, giocatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante", le sue parole alla vigilia di Inter-Bayer di Europa League.