Bournemouth-Milan 3-0, le pagelle: Maignan, follia da 3. Amorim sbaglia tutte le mosse

Il Bournemouth indossa il rossonero in onore del Milan e verrebbe da dire che l'allievo supera il maestro: un 3-0 inappellabile in questa terza giornata di League Phase di Europa League. Di segiuto le pagelle della partita:

BOURNEMOUTH (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Di Gregorio sv - Toh, chi si rivede, debutta in Europa League: gli servirebbe un ombrello, perché deve difendersi solo dalla pioggia.

Hill 6,5 - Di pericoli difensivi da quella parte nemmeno col binocolo, accompagna bene l’azione poi si alterna al centro con Diakité.

Diakité 6,5 - Cattivo al punto giusto, tosto in marcatura, rapido nei recuperi: rimbalza Cisse, nella ripresa si mette a fare il terzino.

Antonio Silva 7 - In versione sceriffo della contea, transenna l’area di rigore per evitare accessi indesiderati: applica la sua legge.

Truffert 7 - Il binario mancino con Tavernier è di primissima qualità, mette sotto Moreira: viaggia su ritmi infernali per il Diavolo.

Christie 6,5 - Signore del centrocampo, passeggia a testa alta tra le macerie senza essere aggredito: fa il bello e il cattivo tempo.

Adams 6,5 - Provoca il rosso diretto di Maignan, con annesso bis dal dischetto: è la pietra tombale sulle velleità altrui di rimonta.

Dal 61' Cook 6,5 - Entra nelle condizioni migliori, perché il grosso del lavoro è stato fatto in precedenza: gestisce in tranquillità.

Gannon-Doak 7,5 - Imprendibile nell'uno contro uno: manda in crisi il povero Estupinan, ma anche chi ne prende il posto. Tarantolato.

Kluivert 7 - Torna titolare, lo fa in grande stile riprendendo da dove era rimasto: chirurgico dagli undici metri, ci aggiunge altre belle giocate.

Dal 61' Toth 6 - Unica nota negativa, non per demeriti propri ma per la sfortuna che lo toglie dal campo per infortunio dopo un quarto d'ora. Dal 77' Adli 7 - Perla da raccontare su calcio di punizione, mette la ciliegina su una serata storica.

Tavernier 7 - Piede affilato, si diverte da regista laterale, ogni cross è una minaccia. Facilità di corsa notevole, perfetto dal dischetto.

Dal 61' Rayan 6,5 - Cilindrata superiore, potenza clamorosa, bullizza un tenero Bartesaghi: il riflesso di Torriani gli nega il poker.

Evanilson 6,5 - Attaccante operaio, poco mediatico ma decisamente solido: sa fare un po’ tutto, con qualche gol in più sarebbe un top.

Dal 65' Rodriguez 6,5 - Ingresso di personalità, sa come fare reparto.

Allenatore Marco Rose 8 - Intensità pazzesca, idee di gioco essenziali per prendere in fretta il comando della partita: il resto lo fa l’autolesionismo del Milan.

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MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Maignan 3 - Troppo ingenuo il gesto che gli costa il cartellino rosso. Non può succedere al capitano, non può succedere dopo nemmeno mezz'ora con la squadra in difficoltà. E come se non bastasse, salterà almeno la prossima partita di coppa.

Tomori 5 - Pasticcia anche lui rischiando grosso nel secondo tempo. Se la cava con un giallo. Dal 67' Diawara 6 - Mostra coraggio.

De Winter 5 - Pronti, via e allarga il braccio provocando il rigore per il Bournemouth che spalanca la strada all'avversario. Si fa notare anche per qualche buon intervento ma il peso specifico dell'errore condiziona la partita.

Pavlovic 5 - In una notte da dimenticare, partecipa a suo modo anche il serbo che è mal posizionato nella barriera agevolando il gol di Adli.

Moreira 5 - Gioca a destra e non riesce a fare la differenza. Non affonda praticamente mai. Qualche dribbling, ma che non porta a nulla. Dal 76' Comotto sv - Esordio in prima squadra. Almeno per lui una notte indimenticabile, ma in positivo. Gli auguriamo serate di gran lunga migliori.

Musah 5 - Non propriamente la sua serata, lo si capisce già dai primi minuti dove perde un pallone sanguinoso da posizione pericolosa. Ma anche nei contrasti ne esce quasi sempre vinto. Deciso passo indietro.

Jashari 5 - Poco preciso anche lo svizzero, il ritmo degli inglesi è di gran lunga superiore e lo mette in difficoltà.

Estupinan 5 - Gannon-Doak lo punta e lo salta, l'ecuadoriano è costretto anche a spendere un giallo. La sua partita finisce all'intervallo. Dal 46' Bartesaghi 5 - Non cambia il canovaccio, anche lui viene spesso saltato.

Hutchinson 5 - Il diluvio di Bournemouth non è il massimo per un peso leggero come lui. Lo vedi in molte zone del campo, ma fatica terribilmente. Dal 32' Torriani 6 - Due palloni toccati, quelli che ha dovuto raccogliere dalla rete. Poteva fare qualcosa di più sulla punizine di Adli. Evita il poker a Rayan.

Loftus-Cheek 5 - Confinato sulla fascia, non fa valere la sua fisicità perdendo diversi contrasti e non riuscendo a creare pericoli. Dal 46' Rabiot 6 - Fa quello che può, facendo valere la sua fisicità e vincendo duelli aerei.

Cisse 5 - La solitudine del centravanti. Come Ramos in queste prime uscite, come Camarda a Salisburgo. Anche Alphadjo sperimenta cosa significhi non avere palloni giocabili. Mettiamoci anche il giocare in un ruolo non suo...

Allenatore Ruben Amorim 4 - Perde Chukwueze e Ramos alla vigilia, deve inventarsi qualcosa ma non funziona praticamente nulla, da Loftus-Cheek a sinistra a Cisse punta centrale. Poi se nemmeno il capitano gli dà una mano...