Brescia, Dessena: "Non siamo allo sbando. Ci sono le possibilità per svoltare"

Daniele Dessena, centrocampista trentaduenne del Brescia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "In questi giorni ho tanti pensieri. Mio figlio è a Parma, mi manca: ho la residenza lì ma non mi muoverò finché non sarà sicuro farlo". Parla del momento ma anche della sua avventura alle Rondinelle. "Cellino per me è come un padre, mi ha voluto fortemente due volte a Cagliari e qui a Brescia. La stagione? Strana ma ci sono ancora le possibilità per svoltare, per tutti. Non siamo una squadra allo sbando".