Brescia, Grosso: "Roma? Non possiamo fare punti solo difendendoci"

"È un campionato che ci mette davanti a sfide complicate, noi dobbiamo colmare e proporre qualcosa". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Brescia Fabio Grosso ha parlato così dei prossimi avversari: "Non possiamo pensare di riuscire a fare punti solo difendendoci. Sarà importante saper soffrire, partita dopo partita dobbiamo costruire per riuscire a raccogliere risultati".

È dura lasciar da parte il risultato?

"Stiamo cercando di crescere come squadra".

Cosa si aspetta dalla gara di domani?

"Affrontiamo una squadra che esprime un ottimo calcio, hanno delle qualità importanti. Sarà una partita difficile, abbiamo l'intenzione di lottare fino alla fine".