© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Brescia potrebbe accelerare per l'acquisto di Vasco Regini, in uscita dalla Sampdoria. Nel caso in cui si definisse questo acquisto, le Rondinelle libererebbero Magnani che rientrerebbe così al Sassuolo, squadra proprietaria del cartellino che lo aveva ceduto in prestito in estate al club di Cellino.