ufficiale Sestri Levante, dal Rimini arriva il rinforzo in difesa. Regini nuovo rossoblù

È con una nota ufficiale, che il Sestri Levante "comunica il tesseramento di Vasco Regini. Il neo difensore corsaro, 33 anni il prossimo 9 settembre, proviene dal Rimini in Serie C. Cresciuto nelle giovanili del Cesena, nel 2007-08 è inserito nella rosa della prima squadra in Serie B ed esordisce il 1º marzo 2008 contro il Bologna. È la prima delle 7 partite nella sua prima stagione da professionista. In carriera, infatti, Regini ha collezionato 285 presenze con Sampdoria, Napoli, Spal e Parma in Serie A, Cesena, Empoli e Reggina in Serie B e Cesena, Foggia e Rimini in Serie C. A queste si aggiungono 20 partite di Coppa Italia e 1 di Europa League con la maglia della Sampdoria.

Regini ha inoltre vestito 22 volte la maglia della Nazionale: 5 presenze nell’Under 21, 13 nell’Under 20 e 4 nell’Italia B" .