L'Inter cade in casa con il Club Brugge per 4-3: a breve la conferenza stampa di Chivu

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L'Inter cade in casa con il Club Brugge per 4-3: a breve la conferenza stampa di ChivuLive TMW
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Marta Bonfiglio
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13.10.2026 23:02Serie A
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L'Inter perde anche la seconda partita di Champions League e rimane a 0 punti in classifica. Sconfitta dal Bruges per 4-3 in casa: a breve la conferenza stampa di Cristian Chivu. Diretta testuale a cura di TMW.
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