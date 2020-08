Busquets su Arthur: "Situazione difficile, spero che possa trovare un accordo col club"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa alla vigilai del match col Napoli, il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets (che sarà out per squalifica) ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla situazione complessa di Arthur in bluagrana: "La situazione di Arthur è stata difficile, ma gli unici che la conoscono sono lui e il club. Noi siamo a conoscenza delle notizie che sono emerse. Speriamo che trovino un accordo, sarebbe meglio per tutti. E' stata una sorpresa per tutti che Arthur non sia tornato, ma la verità la conoscono solo lui e il club. Speriamo che raggiungano un accordo, ma noi siamo concentrati solo sul Napoli".

