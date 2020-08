tmw Arthur è a Barcellona: ora il test del COVID, poi summit col club per chiedere la risoluzione

Arthur stamane è arrivato a Barcellona con un volo privato. Il centrocampista brasiliano, come raccontato ieri sera da TMW , ha deciso infatti di rientrare in Catalogna dal Brasile per risolvere personalmente il caso che lo ha visto protagonista la scorsa settimana.