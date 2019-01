© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato del Cagliari da La Gazzetta dello Sport. Il presidente Tommaso Giulini è al lavoro per regalare a Maran un attaccante e prova l’affondo per Cyril Thereau. Il francese dopo aver rifiutato parecchie offerte arrivate dall’estero la scorsa estate (in particolare Besiktas e Olympiacos) è ormai entrato nell’ordine di idee di lasciare la Fiorentina. Trattativa avviata ma che presenta alcuni ostacoli. Da un lato la carta d’identità «ingiallita» (ha 35 anni e ad aprile ne compie 36) e dall’altro la concorrenza. La pattuglia delle pretendenti, infatti, appare ben nutrita con Chievo, Spal e Bologna (in quest’ordine).