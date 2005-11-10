Cagliari-Bologna, a breve la conferenza stampa di Raffaele Palladino

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Cagliari-Bologna, a breve la conferenza stampa di Raffaele PalladinoLive TMW
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Leonardo Nevischi
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Oggi alle 15:20Serie A
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22.10.2026 15:20Serie A
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A due giorni dalla gara valevole per l’ottava giornata di Serie A 2026-2027 tra Cagliari e Bologna, in programma alla Unipol Domus sabato 24 ottobre, alle ore 15, è intervenuto il tecnico felsineo Raffaele Palladino. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
15.20 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15.30
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