Cagliari, i voti al mercato: sardi sugli scudi sia in entrata che in uscita

Una sessione di mercato che ha visto il Cagliari assoluto protagonista. Prima come società venditrice, poi come acquirente. E alla fine la squadra a disposizione di Rolando Maran appare profondamente rivoluzionata rispetto al recente passato. Tutto è iniziato con la cessione, a ottime cifre, di Nicolò Barella all'Inter che ha portato nelle casse dei sardi (compresi i bonus) oltre 45 milioni di euro. E da qui si è partiti per ricostruire una rosa qualitativamente superiore: a centrocampo è arrivato Nandez dal Boca Juniors, concludendo così un inseguimento iniziato lo scorso anno. Con lui anche l'investimento per Marko Rog dal Napoli, ma soprattutto l'arrivo di Radja Nainggolan dall'Inter in prestito. Le operazioni però non sono finite qua: per la porta, visto l'infortunio di Cragno, è arrivato l'ex titolare della Roma Robin Olsen. Per la difesa sono tornati Cacciatore e Luca Pellegrini, mentre per la corsia destra si è scommesso sulla voglia di Federico Mattiello. Quindi il colpo offensivo, già previsto da settimane e diventato necessario con l'infortunio di Pavoletti: dalla Fiorentina è arrivato in prestito con obbligo di riscatto Giovanni Simeone.

Operazioni in entrata, VOTO 8,5

Robin Olsen (Roma)

Guglielmo Vicario (Venezia)

Luca Pellegrini (Juventus)

Federico Mattiello (Atalanta)

Fabrizio Cacciatore (Chievo Verona)

Nahitan Nandez (Boca Juniors)

Radja Nainggolan (Inter)

Marko Rog (Napoli)

Giovanni Simeone (Fiorentina)

Operazioni in uscita, VOTO 7

Nicolò Barella (Inter)

Filippo Romagna (Sassuolo)

Simone Padoin (SVI)

Filip Bradaric (Hajduk Spalato)

Kwang-Song Han (Juventus)

Santiago Colombatto (Sint-Truiden)

Diego Farias (Lecce)

Marko Pajac (Genoa)

Guglielmo Vicario (Perugia)

Alessandro Capello (Venezia)

Fabrizio Caligara (Venezia)

Niccolò Giannetti (Salernitana)

Damir Ceter (Chievo)

Matteo Cotali (Chievo)

Darijo Srna (Ritirato)